Глава жюри Каннского кинофестиваля назвал раньше времени лауреата главной награды

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Сегодня во Франции огласили лауреатов 74-го Каннского кинофестиваля, который в текущем 2021 году все же удалось провести в полноценном очном формате. В самом начале церемонии награждения победителей в субботу, 17 июля, глава жюри Каннского кинофестиваля, американский режиссер Спайк Ли проспойлерил лауреата главной награды - «Золотой пальмовой ветви».

Спайк Ли раньше времени проговорился, что победителем в этом году стал франко-бельгийский фильм «Титан», который повествует об истории жертвы физического насилия. Скорее всего, недопонимание было связано с языковым барьером. Участники кинофестиваля и другие жюри конкурсе пытались остановить главу жюри, однако было слишком поздно.

Как сообщал сайт kp.ru, никак сюрприза в итоге не вышло: «Золотую пальмовую ветвь» действительно получил фильм «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно. Награду победителю вручила актриса Шэрон Стоун.