Экс-депутат Рады предрек распад Украины из-за кризиса осенью 2021 Фото: REUTERS

Украина в последнее время переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал государства осенью текущего года. Об этом в субботу, 17 июля, заявил бывший депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев.

Политик объяснил, что сейчас в стране наблюдается кризис бюджетообразовании, здравоохранении и образовательной сфере, а также в энергетике. При этом он обвинил правящую президентскую партию «Слуга народа» в «погружении страны в яму» и предупредил, что уже через несколько месяцев на Украине могут начаться массовые уличные протесты.

- Если осень все это выплеснется на улицу, то наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект «Украина» закончить. Развал нашей страны будет выгоден соседям. Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, - заявил Евгений Мураев в интервью телевизионного канала «Наш».

Как писал сайт kp.ru, ранее профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль заявил, что членство в Североатлантическом альянсе не поможет Украине в противостоянии с российской стороной.