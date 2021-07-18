Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 18 июля 2021 года

Певица МакSим в реанимации с COVID 19 Фото: Евгения ГУСЕВА

Состояние певицы МакSим резко ухудшилось. У артистки начали отказывать сердце и правое легкое. В нем увеличиваются новообразования: появились кисты и полости.

В настоящее время певица находится на ЭКМО, поскольку ИВЛ ей уже не помогает. Согласно данным рентгена, у артистки начались проблемы с легкими и другими органами.

В то же время помощница певицы сообщила, что только семья знает реальную ситуацию со здоровьем МакSим, и ее близкие не намерены разглашать ее.

"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - заявила Яна Богушевская.

Ранее сообщалось, что у звезды началось воспаление мозга. А врач-пульмонолог Иван Тарасенко заявил о серьезной патологии "с присоединением бактериальной флоры".

Напомним, артистка попала в больницу в прошлом месяце. Она почувствовала недомогание и вскоре была госпитализирована. Спустя некоторое время врачи приняли решение о вводе МакSим в искусственную кому. Медики не дают каких-либо прогнозов. Известно, что у звезды не нашли коронавирус. Официальный диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

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