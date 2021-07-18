Режим ЧС объявлен на востоке Баварии из-за наводнения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режим ЧС объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на службы спасения.

Сильнее всего пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке страны. Некоторые дома уже очищены от последствий оползней. Граждан призывают покинуть подвалы и избегать улиц.

После сильных ливней в середине этой недели населенные пункты начало затапливать в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Последствия стихии привели к разрушению мостов и дорог, а также обрыву линий электропередачи.

Жертвами стихии стали 141 человек, сотни пострадали.

На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.