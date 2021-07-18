Последние новости на утро 18 июля 2021: Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс. Политик сообщил, что получил смс от экс-директора ЦРУ и экс-главы Центрального командования США Дэвида Петреуса. При этом Саакашвили не уточнил, когда именно планировалась операция. Политик отметил, что после этого позвонил тогда еще президенту Украины Петру Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала. По его словам, Порошенко ушел от ответа.

Умер Александр Старовойтов, первый директор ФАПСИ. Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) скончался на 81-м году жизни. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Старовойтова.

На Каннском фестивале победил фильм, зрителям которого вызывали скорую помощь. Сцены нового фильма "Титан" режиссера Жюли Дюкорно оказались тяжелы для восприятия не подготовленной публики. Из зала вывели несколько десятков человек.

Аргентинские медики оценили эффективность российской вакцины “Спутник V”. По их словам, препарат активирует клеточный иммунитет в 90% случаев. Исследователи из Южной Америки опубликовали собственные данные об эффективности применения русской вакцины.

МВД разрабатывают возможность введения экспресс-тестов на алкоголь для водителей. Отмечается, что их применение позволит сократить время общения с сотрудниками полиции на дороге после остановки.