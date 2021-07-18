"Главком": СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь для "вручения письменного подозрения"

СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба безопасности Украины (СБУ) "обязала" российского министра обороны Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий". Об этом сообщило издание "Главком".

Главе Минобороны России вменяют якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". СБУ обязала Шойгу явиться в Мариуполь 20 июля 2021 года в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Документ был подписан старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.

В 2016 году Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре страны досудебное расследование в отношении "бывшего уполномоченного представителя президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева и заместителя главнокомандующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Турченюка. Их объявили в розыск.