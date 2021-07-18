Россия начнет испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в августе 2021 года

Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в августе 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госиспытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя начнутся в августе 2021 года.

- Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск", — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее эксперт Марк Эпископос сообщил, что Соединенные Штаты значительно отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. В материале говорится, что аналитики из Соединенных Штатов все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала страны. Так, в соответствии с отчетом исследовательской службы конгресса, в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений.