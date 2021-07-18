Собянин сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Сергей Собянин сообщил, что показатель заболеваемости коронавирусом в Москве уменьшился почти в два раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице уменьшился почти в два раза, если сравнивать его с пиковыми значениями. При этом ситуация остается сложной.

- Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что улучшения показателей удалось достичь благодаря ограничительным мерам и осознанности самих жителей Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что показатель вакцинации от коронавирусной инфекции в сферах образования и здравоохранения в Москве достигает 70 процентов. Он добавил, что вакцинация не вызывает "особого восторга" у граждан, однако речь идет о жизнях людей.