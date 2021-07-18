США планируют построить базу в Британии, чтобы отслеживать действия РФ и Китая в космосе

Соединенные Штаты планируют построить базу в Британии, чтобы отслеживать действия РФ и Китая в космосе Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют построить в Великобритании базу, чтобы "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники". Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, такие базы планируется построить на юге Англии, в Шотландии, в штате Техас и в Австралии. Технологии, которые будут использоваться на них, позволят распознать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.

- Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите, — отметил американский подполковник Джек Уокер.

Также сообщается, что первый объект планируется сдать в эксплуатацию к 2025 году.

В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись консультации между российской и американской сторонами по вопросам космической безопасности. В частности, эксперты обменялись мнениями по широкому спектру проблем. В российском МИД отметили, что в ходе консультаций стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике.