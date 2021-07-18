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Здоровье18 июля 2021 10:09

Собянин: вакцины работают даже против нового штамма коронавируса

В интернете много недостоверной информации, однако власти работают с единой базой данных, где можно отследить течение болезни каждого пациента, отметил столичный мэр
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Собянин заявил, что вакцины работают даже против нового штамма коронавируса

Сергей Собянин заявил, что вакцины работают даже против нового штамма коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцины от коронавирусной инфекции работают даже против нового штамма COVID-19.

Он отметил, что в интернете много недостоверной информации, однако власти работают с единой базой данных, где можно отследить течение болезни каждого пациента.

- Мы не теоретизируем, а точно знаем. И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания, — заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Сергей Собянин заявил, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице уменьшился почти в два раза, если сравнивать его с пиковыми значениями. При этом ситуация остается сложной. Он добавил, что улучшения показателей удалось достичь благодаря ограничительным мерам и осознанности самих жителей Москвы.