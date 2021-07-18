Бритни Спирс отказалась выступать, пока отец контролирует ее карьеру

Певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру Фото: REUTERS

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру. По словам артистки, опекунство, длящееся уже на протяжении 13 лет, "убило ее мечты". Об этом она написала в социальной сети Instagram.

- Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет заниматься тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю, — написала Бритни Спирс в соцсети.

Напомним, успешную карьеру Бритни подорвал развод с танцором Кевином Федерлайном в 2007 году. У певицы начались проблемы с алкоголем и наркотиками, она попадала в психиатрическую лечебницу. Из-за психического состояния здоровья дочери Джейми Спирс более 12 лет являлся ее опекуном. Отец вместе с адвокатом распоряжались имуществом и финансами, а также следили за личной жизнью Бритни. После проблем со здоровьем Джейми временно лишился права на опекунство. В прошлом году певица обратилась в суд, чтобы ее отцу не возвращали право быть ее опекуном.