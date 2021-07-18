Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире18 июля 2021 10:50

Бритни Спирс отказалась выступать, пока отец контролирует ее карьеру

По словам артистки, опекунство, длящееся уже на протяжении 13 лет, "убило ее мечты"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру

Певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру

Фото: REUTERS

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру. По словам артистки, опекунство, длящееся уже на протяжении 13 лет, "убило ее мечты". Об этом она написала в социальной сети Instagram.

- Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет заниматься тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю, — написала Бритни Спирс в соцсети.

Напомним, успешную карьеру Бритни подорвал развод с танцором Кевином Федерлайном в 2007 году. У певицы начались проблемы с алкоголем и наркотиками, она попадала в психиатрическую лечебницу. Из-за психического состояния здоровья дочери Джейми Спирс более 12 лет являлся ее опекуном. Отец вместе с адвокатом распоряжались имуществом и финансами, а также следили за личной жизнью Бритни. После проблем со здоровьем Джейми временно лишился права на опекунство. В прошлом году певица обратилась в суд, чтобы ее отцу не возвращали право быть ее опекуном.