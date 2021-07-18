В России выявлено 25 018 случаев заражения коронавирусом 18 июля 2021 года

В России выявлено 25 018 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 25 018 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было инфицировано 5 958 133 россиянина.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 826 (11,3%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразилось 4 357 человек. На втором месте идет Московская область — 2 554 случая. Третьим идет Санкт-Петербург (1 941).

Также за сутки после болезни выписали 18 886 пациентов. Число летальных исходов составило 764.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что более заразные штаммы коронавирусной инфекции вытесняют другие варианты. Он добавил, что усиление заразности вируса является повышением его эффективности. При этом тяжесть заболевания не должна прогрессировать, так как инфекция не должна убивать своего носителя.