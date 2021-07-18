Число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в Москве снизилось почти на 20% за две недели

В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось почти на 20% за две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столичном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за две недели количество пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москве снизилось на 21,5%.

- В Москве выявлено 4 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 293 человека. На ИВЛ находятся 577 человек, — гласит сообщение оперативного штаба.

5 июля там сообщали, что на аппаратах ИВЛ находилось 735 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице уменьшился почти в два раза, если сравнивать его с пиковыми значениями. При этом ситуация остается сложной. Он добавил, что улучшения показателей удалось достичь благодаря ограничительным мерам и осознанности самих жителей Москвы. Кроме того, уменьшился показатель госпитализаций пациентов.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировали 25 018 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было инфицировано 5 958 133 россиянина. Также за сутки после болезни выписали 18 886 пациентов. Число летальных исходов составило 764.