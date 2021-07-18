В России обновился рекорд по числу смертей от коронавируса за неделю

В России в четвертый раз подряд обновился рекорд по числу смертей от COVID-19 за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России обновился рекорд по количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции за неделю.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией зафиксировал 5 417 смертей за прошедшую неделю. Согласно подсчетам ТАСС, это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе — 5 077 летальных исходов.

При этом уровень летальности инфекции на фоне высокой заболеваемости практически не меняется. Он увеличился до 2,49 процента. Для сравнения, на прошлой неделе этот показатель был равен 2,47 процента.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 25 018 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было инфицировано 5 958 133 россиянина. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразилось 4 357 человек. На втором месте идет Московская область — 2 554 случая. Третьим идет Санкт-Петербург (1 941).