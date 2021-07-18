МЧС предложило разрешить жечь сухую траву на расстоянии 15 метров от построек

МЧС предложил разрешить дачникам жечь сухую траву на расстоянии от 15 метров от построек Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС России предложил разрешить дачникам сжигать сухую траву на расстоянии не менее 15 метров от построек. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

- При использовании открытого огня для сжигания сухой травы <...> место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек, — гласит текст документа.

При этом уточняется, что расстояние может быть сокращено до 10 метров, если трава сжигается в бочках и прочих емкостях.

Напомним, с 1 января 2021 года в России запрещено сжигать мусор (траву, опавшие листья и проч.) и разводить костры во дворах частных домов. Кроме того, нельзя "использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест", запрет относится к "землям общего пользования населенных пунктов", а также к "территориям частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов.