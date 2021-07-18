В Москве второй день подряд снижаются суточные показатели заболеваемости коронавирусом

В Москве второй день подряд снижаются суточные показатели заболеваемости COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в столице России второй день подряд снижается показатель заболеваемости COVID-19.

Так, за минувшие сутки было зафиксировано 4357 случаев заболевания. До этого был выявлен 4561 случай инфицирования. С начала пандемии было выявлено 1 463 135 больных коронавирусом.

За сутки зафиксировали 106 летальных исходов. С начала пандемии жертвой коронавируса стал 24 381 москвич.

Выписали из больницы после болезни 7283 пациентов. Всего за все время пандемии в Москве вылечились 1 281 319 граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице уменьшился почти в два раза, если сравнивать его с пиковыми значениями. При этом ситуация остается сложной. Он добавил, что улучшения показателей удалось достичь благодаря ограничительным мерам и осознанности самих жителей Москвы. Кроме того, уменьшился показатель госпитализаций пациентов.