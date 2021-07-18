Более 3 млрд рублей выделили регионам России на строительство и ремонт дорог

Правительство выделило более трех миллиардов рублей на строительство дорог в регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении трех миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог.

- Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах, — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

В частности, почти три миллиарда выделят на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. 250 миллионов направят на реконструкцию дорожной сети в Тынде из Амурской области. Еще 54 миллиона получит Суздаль, и 51 миллион пойдет на реконструкцию моста через реку Щелкан.

Ранее Мурманской области выделили 202,1 миллиона рублей из резервного фонда Правительства РФ. 100 миллионов уйдет на ремонт дорог муниципального и местного значения и их развитие. Еще 57 миллионов рублей будет направлено на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, медицинским и иным работникам.