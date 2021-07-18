При крушении судна у берегов Либерии 15 человек пропали без вести, ведутся поисковые работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 15 человек пропали без вести в результате крушения судна у берегов Либерии.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 18 июля. Судно затонуло у юго-восточного берега страны. Сейчас на месте крушения идет поисково-спасательные работы, передает Agence France-Presse.

Экстренные службы устанавливают обстоятельства крушения. О деталях инцидента пока неизвестно.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 у берегов Йемена обнаружили более 150 тел мигрантов после крушения лодки в море. Погибшие направлялись из Африки в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Приближаясь к суше, лодка столкнулась с рыболовецким судном, в результате чего перевернулась.

До этого грузовое судно опрокинулось в порту города Кастельон-де-ла-Плана в испанском автономном сообществе Валенсия. В результате крушения корабля пострадали три человека, еще два пропали без вести.