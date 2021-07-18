Новак: Россия достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года

Россия достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года Фото: REUTERS

Россия выйдет на докризисные показатели добычи нефти в мае 2022 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, Россия увеличит добычу черного золота во втором полугодии этого года – этому будет способствовать повышение базового уровня добычи на 150 тысяч баррелей в сутки. Он напомнил, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, соглашение будет действовать до конца 2022 года.

Уровень добычи нефти будет дополнительно увеличен в 2021 – 2022 годах на 21 миллион тонн, сообщил Новак. Как отметил вице-премьер, это принесет бюджету России 400 миллиардов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 июля, страны-участницы альянса ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и повысить добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки с августа 2021 года. Таким образом, уровень мировой добычи нефти составит два миллиона баррелей в сутки.