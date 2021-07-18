Более 40% россиян удовлетворены своими зарплатами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Порядка 44% жителей России удовлетворены уровнем своих зарплат, следует из данных опроса Федеральной службы государственной статистики.

Согласно опросу, 66,7% удовлетворенных зарплатой – это руководители и представители органов власти. Также довольны своим заработком специалисты высшего уровня квалификации – более 51%, говорится на сайте Росстата.

Вместе с тем не вполне удовлетворены уровнем зарплат 47,1% россиян, совсем не удовлетворены – 8,8%. Среди этих групп респондентов 53,4% – работники, занятые документооборотом и подготовкой информации, 52,8% – неквалифицированные рабочие, 51,4% – специалисты сферы ЖКХ, 49,9% – работники сельского хозяйства и промышленности, 48,9% – операторы и машинисты.

Среди женщин доля удовлетворенных зарплатой 41,3%, среди мужчин – 46,4%. Что касается молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, то здесь довольных 45,4%.

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