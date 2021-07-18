На Украине назвали две причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в борьбе с проектом газопровода «Северный поток – 2» совершила две ошибки, повлекшие ее поражение в этом противостоянии, считает депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

Как рассказал парламентарий в эфире телеканала «НАШ», в обсуждении «Северного потока – 2» Украина контактировала только с властями Германии и Франции, не пытаясь повлиять не общественное мнение в этих странах. Также Киев допустил ошибку, сосредоточившись на финансовых потерях после прекращения транзита российского газа, тогда как нужно было заявлять об «угрозе национальной безопасности» от «Северного потока – 2», сказал депутат Рады.

«История с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно: три-четыре, пять лет назад», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, украинский президент Владимир Зеленский назвал проект трубопровода «Северный поток – 2» «оружием» против Украины и европейских стран. В понедельник, 5 июля, он призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску газопровода.

Кроме того, Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о «нормальном газоснабжении» после запуска газопровода «Северный поток – 2».