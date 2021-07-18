Профессор «Сколтеха» рассказал об опасности «длинного ковида» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболевание COVID-19 может принимать затяжной характер, когда у человека увеличивается уровень антител IgM, то есть кратковременной защиты, но не уровень антител IgG, отвечающих за долгосрочный иммунитет, сообщил в эфире «Радио России» профессор-биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

Как пояснил ученый, антитела IgM защищают человека в острой фазе заболевания: их уровень повышается почти сразу после заражения и уменьшается после выздоровления. Антитела IgG защищают организм на длительном этапе: они формируются медленнее, однако сохраняются дольше. Именно по ним определяется, перенес ли человек коронавирус или вакцинировался, рассказал профессор.

Достаточный уровень антител IgG может сформироваться через почти 9 месяцев после заболевания, и этакой случай можно назвать «длинным ковидом», сообщил эксперт. Кулиш объяснил, что вирус «зависает» где-то в организме и распространяется. По словам ученого, какие-то советы здесь давать не стоит – нужно сразу идти к лечащему врачу и консультироваться с ним.

Между тем врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил РБК, что вирус может встроиться в человеческую нуклеиновую кислоту и спокойно существовать там некоторое время, не давая о себе знать. Позже вирус начинает размножаться и может убить человека.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Александр Горелов рассказал kp.ru, почему более агрессивные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы.