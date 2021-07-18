Роскомнадзор: YouTube игнорирует требования об удалении фейков о коронавирусе

Роскомнадзор заявил, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков о коронавирусе Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube является лидером по количеству материала, который запрещен в России, заявил Роскомнадзор.

Среди прочих, хостинг до сих пор не удалили недостоверные девять видеороликов о коронавирусной инфекции. Роскомнадзор направил владельцу YouTube – корпорации Google – более 24 тысяч требований удалить запрещенный видеоконтент, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Роскомнадзора, YouTube не удалил около 5 тысяч материалов, большая часть которых содержит информацию об экстремистских и террористических организациях, запрещенных в России, таких как ИГ* и Хизб ут-Тахрир**. В отношении Google с начала 2021 года составлено 11 протоколов.

Также ведомство потребовало от Google снять ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова и вернуть выпуск программы «Постскриптум». В Роскомнадзоре напомнили, что корпорация может быть оштрафована за неисполнение требований на сумму от 3 до 8 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Роскомнадзор сообщил о 29 случаях цензуры российских СМИ на площадках Google и YouTube.

ИГ* – международная террористическая организация «Исламское государство»*, запрещенная в РФ

**Хизб ут-Тахри р аль-Ислами – запрещенная в РФ террористическая организация