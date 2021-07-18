«Лента.ру» заявила о задержании своего корреспондента в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Журналистку «Лента.ру» Анастасию Завьялову задержали в Москве сотрудники МВД, сообщает издание.

Как говорится в сообщении на сайте «Ленты», накануне вечером Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Правоохранители, увидев, что журналистка снимает происходящее на видео, попытались уклониться, чтобы их нагрудные знаки не попали в кадр. После этого они задержали девушку и доставили в отдел полиции.

Издание утверждает, что во время задержания правоохранители ударили Завьялову головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали руку. Также сообщается, что полицейские более шести с половиной часов отказывались разъяснить журналистке, почему она задержана.

Девушку обвинили в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением требованию представителя власти, уточняется в сообщении. Завьялова пробудет в отделе полиции до решения суда, которое вынесут в понедельник, 19 июля.

Как писал сайт kp.ru, в январе 2021 в центре Курска во время несанкционированной акции задержали нескольких журналистов, снимающих происходящее на телефоны.