На украинских пограничников напали сотрудники СБУ

Эмблема СБУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напавшими на украинских пограничников на границе с Россией оказались сотрудники Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Они переданы следственным органам и на время досудебного расследования отстранены от работы, рассказали «РБК Украина» в СБУ.

В ведомстве добавили, что будут сотрудничать со следствием и содействовать привлечению нападавших к ответственности независимо от их должностей и фамилий.

Как писал сайт kp.ru, украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией в Сумской области Украины. Пострадавшие получили телесные повреждения. Сообщалось, что нападавших было трое, они забрали у военнослужащих табельное оружие.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, позже оружие было найдено и возвращено. Охрана государственной границы усилена, на место инцидента выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.