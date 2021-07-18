На украинских пограничников напали сотрудники СБУ

Эмблема СБУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Напавшими на украинских пограничников на границе с Россией оказались сотрудники Службы безопасности Украины.
Правоохранители задержали двух подозреваемых. Они переданы следственным органам и на время досудебного расследования отстранены от работы, рассказали «РБК Украина» в СБУ.
В ведомстве добавили, что будут сотрудничать со следствием и содействовать привлечению нападавших к ответственности независимо от их должностей и фамилий.
Как писал сайт kp.ru, украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией в Сумской области Украины. Пострадавшие получили телесные повреждения. Сообщалось, что нападавших было трое, они забрали у военнослужащих табельное оружие.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, позже оружие было найдено и возвращено. Охрана государственной границы усилена, на место инцидента выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.