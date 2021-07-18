Трамп объяснил низкие темпы вакцинации в США недоверием к Байдену Фото: REUTERS

Граждане Соединенных Штатов не доверяют президенту страны Джо Байдена, поэтому отказываются вакцинироваться от коронавируса, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Бывший президент США считает, что темпы вакцинации в стране сильно отстают от графика, потому что американцы не верят «администрации Байдена, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ», передает ТАСС.

Как отметил Трамп, нынешний лидер США может только заявлять об успехах в распространении вакцин от коронавируса в рамках программы «Невероятная скорость», которая на самом деле была разработана администрацией бывшего президента.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Трамп подверг критике Байдена, заявив, что его администрация виновата в «разобщение страны по расовому и гендерному признакам». Ранее экс-президент Трамп обвинил главу Белого дома в кризисе с нелегальной миграцией в США, указав на то, что повестка нового лидера провалилась.