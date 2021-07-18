Родственник сбившей троих детей в Москве студентки рассказал о ее состоянии после ДТП Фото: пресс-служба Никулинского райсуда Москвы

Сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве 18-летняя студентка сильно переживает из-за ДТП и жалуется на плохой сон, рассказал родственник девушки.

Он сообщил, что сразу же после аварии студентка позвонила своей матери и теще, сообщив о происшествии. Приехав на место ДТП, они застали девушку в истерике. Родственники пообещали оказать пострадавшей стороне помощь, оставив ей свои контакты, передает НТВ.

В настоящее время обвиняемая находится в своем доме в Московской области по домашним арестом. Ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом. По словам ее родственника, у девушки совсем пропал аппетит, также ей не дают покоя ночные кошмары.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля 2021 на пешеходном переходе улицы Авиаторов 18-летняя студентка на «Мазде» сбила троих детей. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу аккурат по зебре. Автомобиль в правом ряду остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина продолжила путь. В это время по левому ряду пронеслась иномарка, которая сшибла детей.

В результате происшествия двое из них скончались в больнице, девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь. Обвиняемая отправлена под домашний арест, ей грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав.

В воскресенье, 18 июля, прокуратура потребовала отправить девушку под стражу.