Задержанную на Чистых прудах в Москве журналистку обвинили в мелком хулиганстве

В отношении задержанной составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении журналистки издания «Лента.ру», которая накануне вечером была задержана на Чистых прудах в Москве, сотрудники правоохранительных органов составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованиям представителей власти). Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что девушка была задержана на Чистопрудном бульваре в 21.45 17 июля за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции, при этом она не реагировала на неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправное поведение, и не заявляла о своем профессиональном статусе журналиста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что корреспондент «Лента.ру» Анастасия Завьялова была задержана полицией, когда снимала на видео задержание женщины с ребенком на Чистых прудах.