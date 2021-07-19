На юге Москвы нашли тела двух человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На юге Москвы были обнаружены тела двух человек – мужчины и женщины. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства РИА Новости уточнил, что тела мужчины и женщины нашли на улице Борисовские пруды. Причины и обстоятельства смерти двух человек выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в квартире одного из домов по улице Новозаводская в Москве была обнаружена мертвой мастер спорта СССР международного класса, участница Олимпийский игр 1964 года, 82-летняя Галина Костенко.

В полицию обратились встревоженные соседи пенсионерки, они рассказали оперативникам, что не видели пожилую женщину уже несколько дней, а на звонки и стук в дверь она не реагирует. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили тело Галины Григорьевны. Выяснилось, что прославленная спортсменка несколько дней назад умерла от сердечного приступа.