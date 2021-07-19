Опрос: Каждый второй россиянин выбрал бы IT-специальность при поступлении в вуз

Самые популярные профессии, по мнению опрошенных россиян, – это программист и системный администратор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый второй россиянин выбрал бы IT-специальность, если бы поступал в вуз сейчас. Об этом говорят результаты опроса Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»), который компания провела перед началом приемной кампании в российских высших учебных заведениях.

О желании связать свою профессию с компьютерными технологиями, если бы нужно было получать образование сейчас, заявила ровно половина респондентов (50%), однако мужчин среди них гораздо больше, чем женщин – 56% и 44% соответственно. Самые популярные профессии, по мнению принявших участие в опросе граждан, – это программист и системный администратор. Около 42% опрошенных ответили, что они даже готовы подумать о смене работы.

При этом половина опрошенных обоих полов отметили негативное влияние IT-индустрии на повседневную жизнь. В частности, россияне в возрасте от 31 до 45 лет считают, что из-за развития современных технологий люди меньше общаются (47%) и теряют работу (45%), передает ТАСС.

«Работа в сфере информационных технологий оценивается большинством респондентов как очень престижная (79%) и востребованная (84%). У россиян традиционно большим уважением пользуются инженерные и технические специальности. Этим можно объяснить, почему многие опрошенные хотели бы перейти в IT-сферу или задумываются об этом», - сказала руководитель центра маркетинговых исследований НСПК (Мир Plat.Form) Ирина Лобанова.