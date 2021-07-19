WP: Западные страны используют шпионскую программу для слежки за журналистами и активистами

Слежка с использованием мобильных телефонов велась, в частности, за политиками, журналистами и оппозиционерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны широко используют программное обеспечение (ПО) израильской компании NSO Group, которое было разработано для отслеживания преступников и террористов, с целью слежки за активистами, журналистами и оппозиционными политиками по всему миру, сообщает несколько зарубежных СМИ, в том числе газета Washington Post.

Сообщается, что международному объединению Forbidden Stories в результате собственного расследования удалось получить список мобильных телефонов, которые с 2016 года прослушивались с помощью израильской программы Pegasus. В этот перечень вошли более 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO Group для потенциального наблюдения.

Имена владельцев мобильных устройств в списке не указываются, однако участники исследования их внимательно изучили и утверждают, что прослушивались телефоны граждан более полусотни стран. В числе тех, за кем велась такая слежка – бизнесмены, адвокаты, журналисты и даже члены арабских королевский семей, а также главы государств и премьеры некоторых стран.