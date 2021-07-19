В Германии разбился небольшой самолет, погибли три человека

Крушение произошло недалеко от аэродрома Реннериц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 18 июля, в Германии разбился небольшой самолет, в результате погибли три человека, еще один получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Крушение произошло в районе Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт), на борту в момент аварии находилось четыре человека. Воздушное судно упало недалеко от аэродрома Реннериц, к месту аварии незамедлительно прибыли спасатели, пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что погибли пилот и двое подростков, старшему из которых было 17, младшему – 14 лет. Возраст пострадавшего не сообщается.

Представитель региональной полиции сообщил изданию, что причины крушения самолета устанавливаются, начато расследование аварии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 июля недалеко от шведского города Эребру разбился небольшой винтовой самолет, на борту которого находились девять человек – восемь парашютистов и пилот. Все погибли.