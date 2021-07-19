Российский дрон-охотник «Волк-18» задействуют для защиты аэропортов

Российский автономный дрон-охотник «Волк» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский автономный беспилотник-перехватчик «Волк-18», который способен находить и сбивать или таранить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника, оставаясь при этом для них практически невидимым, будет задействован для защиты гражданских аэропортов от дронов-нарушителей.

Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора разработавшего этот дрон-охотник концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

«Волк-18»– это такой беспилотник-перехватчик. Он может использовать специальные сети, которые набрасываются на другие беспилотники». Мы планируем эту систему применять именно для гражданских аэропортов», - пояснил Дмитрий Савицкий в интервью ТАСС.

Заместитель гендиректора холдинга добавил, что «Волк-18» вскоре будет испытываться в Самаре.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале этого года представители концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что модернизированный охотник за дронами «Волк-18» прошел успешные испытания.