Россияне стали чаще возвращать железнодорожные билеты и турпутевки

Россияне активнее всего возвращали билеты на железнодорожный транспорт Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В июне 2021 года россияне стали чаще отменять запланированные ранее поездки и возвращать заблаговременно купленные железнодорожные билеты и турпутевки. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Райффайзенбанк на основе транзакции более двух миллионов клиентов из 300 российских городов.

Отмечается, что в прошлом месяце «многим путешественникам пришлось изменить планы и отказаться от авиа- и ж/д билетов, а также вернуть оплаченные туры», в результате «суммы возвратов выросли, а количество сданных билетов стало рекордным».

По данным Райффайзенбанка, в июне жители страны чаще всего возвращали билеты на поезда, причем количество возвратов было даже больше, чем в апреле 2020 года, когда в крупных городах России стали вводить жесткие ограничения на поездки из-за распространения коронавируса, а для перемещения между регионами требовался пропуск.

Уточняется, что россияне в общей сложности сдали железнодорожные билеты на сумму более 55,5 миллиона рублей – то есть, немногим меньше, чес в марте 2020 года, когда этот показатель составил 56 миллионов рублей, передает ТАСС.