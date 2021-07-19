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Здоровье19 июля 2021 4:59

Россияне стали чаще возвращать железнодорожные билеты и турпутевки

По данным Райффайзенбанка, в июне жители страны сдали рекордное количество билетов на сумму более 55,5 миллиона рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россияне активнее всего возвращали билеты на железнодорожный транспорт

Россияне активнее всего возвращали билеты на железнодорожный транспорт

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В июне 2021 года россияне стали чаще отменять запланированные ранее поездки и возвращать заблаговременно купленные железнодорожные билеты и турпутевки. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Райффайзенбанк на основе транзакции более двух миллионов клиентов из 300 российских городов.

Отмечается, что в прошлом месяце «многим путешественникам пришлось изменить планы и отказаться от авиа- и ж/д билетов, а также вернуть оплаченные туры», в результате «суммы возвратов выросли, а количество сданных билетов стало рекордным».

По данным Райффайзенбанка, в июне жители страны чаще всего возвращали билеты на поезда, причем количество возвратов было даже больше, чем в апреле 2020 года, когда в крупных городах России стали вводить жесткие ограничения на поездки из-за распространения коронавируса, а для перемещения между регионами требовался пропуск.

Уточняется, что россияне в общей сложности сдали железнодорожные билеты на сумму более 55,5 миллиона рублей – то есть, немногим меньше, чес в марте 2020 года, когда этот показатель составил 56 миллионов рублей, передает ТАСС.