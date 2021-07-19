Врач-иммунолог считает, что в России идет не третья волна пандемии, а всплеск заболеваемости

По словам эксперта, развитие пандемического процесса в России прекратится, когда 70% населения пройдут вакцинацию или переболеют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о так называемой «третьей волне» пандемии коронавируса пояснил, что эпидемический процесс распространения инфекции един, а никаких «волн» внутри него не существует. По словам эксперта, есть только всплески заболеваемости, один из них сейчас и отмечается в России.

«Я не считаю, что какие-то волны существуют, это все просто всплески. Процесс эпидемический или пандемический един, пока все не переболеют и не создастся иммунная прослойка», - сказал врач-иммунолог в беседе с ТАСС.

Владислав Жемчугов добавил, что развитие пандемического процесса в России прекратится, когда «70% населения будет знакомо с вирусом: или переболеют, или будут вакцинированы».

Напомним, на прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир сейчас находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России достиг уровня в 60%.