Китай успешно вывел на орбиту 10 спутников

Запуск ракеты-носителя был произведен с космодрома Сичан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в понедельник, 19 июля, Китай успешно вывел на орбиту десять спутников с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн – 2-си» (CZ-2C), сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск ракеты-носителя с космодрома Сичан, который расположен в юго-западной китайской провинции Сычуань, состоялся в 08:19 по местному времени (03:19 мск). Отмечается, что на орбиту был выведен спутник «Тяньци-15», который будет применять технологии так называемого «Интернета вещей», а также последняя партия аппаратов для создания группы спутников дистанционного зондированного Земли серии «Яогань-30», которые Китай выводит на орбиту с сентября 2017 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 16 июля, Пекин провел успешные испытания своего многоразового суборбитального корабля. Китайский корабль стартовал с скосмодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе страны, а потом совершил успешную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.