Последние новости на утро 19 июля 2021: Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

«КП» – о последних новостях на утро 19 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 19 июля 2021 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов из числа вице-премьеров, которые, в частности, будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на территории вверенных им регионов.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России достиг уровня в 60%. Он пояснил, что это тот уровень, при котором можно управлять процессом распространения COVID-19.

Между тем, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов считает, что чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к «индийскому» штамму коронавируса, который получил название «Дельта», нужно привить не менее 80% населения.

Роспотребнадзор сообщил о разработке прототипа биочипа, который будет способен выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и коронавирусных.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов в беседе с сайтом kp.ru объяснил, почему более агрессивные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы. Он также сказал, что если COVID-19 глобально мутирует, новый состав вакцины подберут за пару недель.

Тем временем «Ростех» впервые показал перспективный однодвигательный истребитель. На снимке запечатлена носовая часть истребителя, созданного с применением технологий снижения заметности боевых самолетов. Машина окрашена в камуфляжные цвета.

Накануне завершились затяжные переговоры участников альянса ОПЕК+, на которых главные нефтедобывающие страны обсуждали, кому и сколько «черного золота» добывать и продавать в ближайшие месяцы. «КП» рассказывает о главных итогах переговоров и с помощью эксперта разбирается, к чему приведет решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу.

С сегодняшнего дня в Москве отменяются обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе, рестораторы уже готовятся к привычной работе с посетителями, возобновляют вечеринки и приглашают на бизнес-ланчи. «Комсомолка» рассказывает, какие правила еще будут действовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выплаты пенсионерам в 2022 году: три главных новшества, которые ждут пожилых

С 1 января 2022 года для пенсионеров готовится ряд изменений. Рассказываем об основных выплатах (подробности).