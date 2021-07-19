В Раде заявили о начале "эпохи голода и нищеты" на Украине

Депутат Верховной Рады заявил об "эпохе голода и нищеты" на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о начале "эпохи голода и нищеты" на Украине. Так парламентарий оценил отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих граждан Незалежной.

- Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ 1,1 млн человек испытывают в Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе, — написал он у себя в Telegram.

Кива добавил, что, согласно данным ЮНИСЕФ, Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, которые испытывают дефицит продуктов питания.

Ранее депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина в последнее время переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал государства осенью текущего года. Политик объяснил, что сейчас в стране наблюдается кризис бюджетообразовании, здравоохранении и образовательной сфере, а также в энергетике. При этом он обвинил правящую президентскую партию "Слуга народа" в "погружении страны в яму" и предупредил, что уже через несколько месяцев на Украине могут начаться массовые уличные протесты.