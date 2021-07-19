Депутат Рады предрек Украине тяжелые времена после статьи Путина

В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена после статьи президента России Владимира Путина о Незалежной.

Он заявил, что Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей, хотя должна была их вернуть правопреемнику Советского Союза, то есть России. Именно поэтому Путин считает, что РФ "ограбили", отметил Кузьмин.

Также депутат выделил заявление Путина о том, что с 2014 года Украина превратилась в проект "анти-Россия". Кузьмин выделил такие действия украинских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей".

- И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну, — заявил Кузьмин.

По его мнению, именно на эти три аспекта должны были обратить внимание власти Украины. Однако реакции не последовало. Именно поэтому, считает Кузьмин, Незалежную ждут "тяжелые времена".

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о начале "эпохи голода и нищеты" на Украине. Так парламентарий оценил отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих граждан Незалежной. Он сообщил, что, согласно данным ЮНИСЕФ, Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, которые испытывают дефицит продуктов питания.