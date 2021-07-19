Россиянам рассказали, как не ошибиться при сдаче тестов на антитела к коронавирусу

В медлабораториях рассказали, как не ошибиться при сдаче тестов на антитела к коронавирусу Фото: ИВАНОВА Диана

Специалисты медицинских лабораторий рассказали, как не допустить ошибки при сдаче тестов на антитела к коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител, необходимо использовать одни и те же тест-системы в тех же лабораториях. Тесты бывают двух видов: количественные и качественные. Первые позволяют определить концентрацию антител и отследить их уровень в крови. Вторые же показывают, есть ли антитела к коронавирусу в целом.

Как уточнил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов, у каждой из тест-систем свои показатели изменения, поэтому важно использовать одну и ту же систему.

Также нужно отличать тесты на разные классы антител. К примеру, тест на антитела IgM может выявить острую фазу болезни, а антитела IgG вырабатываются спустя несколько недель после болезни, что свидетельствует о выработке иммунитета.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил об изменении основных симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, пациенты стали реже жаловаться на отсутствие обоняния и вкуса, но чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы. По мнению Нетесова, коронавирус стал лучше связываться с клетками, которые есть в легких, на стенках сосудов, и в кишечнике. Из-за этого и могло случиться смещение симптомов, добавил вирусолог.