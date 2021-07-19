Полиция задержала сантехника, который обустроил плантацию конопли в подвале жилой многоэтажки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали сантехника, который выращивал коноплю в подвале многоквартирного жилого дома в городе Протвино под Москвой. Об этом в понедельник, 19 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, поступившем сайту kp.ru.

Сообщается, что 41-летнего местного жителя по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений и хранении наркотиков. Полицейские установили, чтобы для создания плантации конопли злоумышленники арендовал подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Академика Сахарова, который он обслуживал в качестве сантехника.

- В подвале правоохранители нашли и изъяли пакет с растительным веществом, 46 горшков с растениями, специальные лампы, емкости с жидкостью, упаковки с семенами и электронные весы. Изъятые растения – это конопля, а вещество в пакете – марихуана, общей массой около 200 граммов, - сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.

Следственный отдел ведомства уже возбудил против задержанного сантехника уголовные дела по статьям 228 и 231 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.