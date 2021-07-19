ЕР предложила ввести штрафы за жестокое обращение с животными при перевозке

"Единая Россия" предложила ввести штрафы за жестокое обращение с животными при перевозке Фото: Павел МАРТИНЧИК

Партия "Единая Россия" предложила ввести штрафы за жестокое обращение с животными при перевозке. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

- Изменения в КоАП вызваны тем, что, например, в самолетах возникает огромное количество неприятных ситуаций, когда животные либо гибнут при погрузке-разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Есть проблемы при перевозке и другими видами транспорта,- сказал автор поправок, председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Согласно поправкам, жестокое обращение с животными, их потеря или причинение вреда, которое привело или могло привести к гибели питомца будет караться штрафом. Для физлиц он составит от 10 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч, а юрлица будут оштрафованы на сумму от 100 до 150 тысяч.

В партии выразили надежду, что это сократит количество случаев ненадлежащего обращения с питомцами и сделает перевозку животных безопасной.

В 2020 году Минюст предложил ввести в России штрафы за жестокое обращение с животными, которые будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). На данный момент за жестокое обращение с животными в России предусматривается только уголовная ответственность по статье 245 УК РФ, максимальное наказание за которое - пять лет лишения свободы. Однако, в случае, если преступление не подпадает под эту статью, то никаких санкций не будет.