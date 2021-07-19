Новые правила посещения кинотеатров появятся в России

В кинотеатрах запретят курить электронные сигареты и приходить в грязной одежде Фото: Андрей АБРАМОВ

Правительство России планирует установить новые правила для кинотеатров. В связи с этим кинотеатры смогут получить возможность не пускать на фильмы людей в грязной одежде, а также выводить посетителей, которые курят электронные сигареты.

О нововведениях рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он добавил, что документ не будет жестким регламентом, а лишь позволит кинотеатрам принимать собственные правила.

«В частности, кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок. Также правила предусматривают возможность установления запрета на курение в кинозалах, в том числе и на электронные сигареты. Еще одно ограничение: кинотеатры будут вправе не пускать в зал посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала», - цитирует Груздева «Российская газета».

Также юрист добавил, что в случае возникновения претензии у посетителей к кинотеатру они всегда смогут направить жалобу по электронной почте. Адреса для отправки обращений и порядок рассмотрения претензий будут размещены в зоне касс кинотеатров и на сайте компании, передает телеканал «360».