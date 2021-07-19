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Политика19 июля 2021 10:50

Мишустин определил кураторов федеральных округов России среди вице-премьеров

Ранее сообщалось, что основной целью кураторства является обеспечение единства политики развития страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов России

Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов страны среди вице-премьеров.

—Сибирский ФО — Виктория Абрамченко;

—Уральский ФО — Юрий Борисов;

—Северо-Западный ФО — Татьяна Голикова;

—Центральный ФО — Дмитрий Григоренко;

—Северо-Кавказский ФО — Александр Новак;

—Дальневосточный ФО — Юрий Трутнев;

—Южный ФО — Марат Хуснуллин;

—Приволжский ФО — Дмитрий Чернышенко.

Напомним, как ранее писал kp.ru, главная задача института кураторства состоит в том, чтобы обеспечить единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах.

Тему кураторства затрагивал по время своей Прямой линии президент России Владимир Путин. Он напомнил, что такая практика действует по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. По словам российского правительства, она себя оправдывает, сообщил российский лидер.