Мишустин определил кураторов федеральных округов России среди вице-премьеров

Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российский премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов страны среди вице-премьеров.
—Сибирский ФО — Виктория Абрамченко;
—Уральский ФО — Юрий Борисов;
—Северо-Западный ФО — Татьяна Голикова;
—Центральный ФО — Дмитрий Григоренко;
—Северо-Кавказский ФО — Александр Новак;
—Дальневосточный ФО — Юрий Трутнев;
—Южный ФО — Марат Хуснуллин;
—Приволжский ФО — Дмитрий Чернышенко.
Напомним, как ранее писал kp.ru, главная задача института кураторства состоит в том, чтобы обеспечить единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах.
Тему кураторства затрагивал по время своей Прямой линии президент России Владимир Путин. Он напомнил, что такая практика действует по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. По словам российского правительства, она себя оправдывает, сообщил российский лидер.