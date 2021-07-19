Почти 80 природных пожаров охватили около 500 тысяч гектаров земли на западе США

При родные пожары охватили около 500 тысяч гектаров земли на западе США Фото: REUTERS

Пресс-служба Национального межведомственного пожарного центра сообщила, что почти 80 природных пожаров охватили 475,9 тысяч гектаров земли на западе Соединенных Штатов Америки.

По информации центра, очаги возгорания зафиксированы на территории 13 штатов. Отмечается, что самая тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксировано 18 крупных очагов возгорания. На втором месте идет штат Айдахов, где 17 очагов. В Калифорнии и Орегоне — по девять.

Данных о погибших и пострадавших пока нет. Центр сообщил, что с начала 2021 года в США выгорело около одного миллиона гектаров земли из-за природных пожаров.

Напомним, с середины июня свирепствуют лесные пожары в Якутии. За это время ситуация осложнилась настолько, что власти ввели режим ЧС. Как сообщает Авиалесоохрана, всему виной не только человеческий фактор, но и природный. В Республике уже месяц держится аномальная жара, количество осадков невелико, а на небе бушуют сухие грозы.