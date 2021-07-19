В Минтруде оценили идею о пособиях пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

Минтруд прокомментировал идею о пособиях пенсионерам за вакцинацию от COVID-19 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Председатель общественного совета при Минтруде России Елена Тополева-Солдунова оценила идею давать пособия пенсионерам за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

- Действительно, надо людей всячески поощрять, мотивировать к вакцинации, особенно старшее поколение, хотя, как мы видим, и люди среднего возраста, и молодые тоже болеют довольно сильно. Что касается пособия, я не уверена, что это правильная форма выплаты в этой ситуации, — сказала она в разговоре с РИА Новости.

Тополева-Солдунова выразила неуверенность, что такие пособия стоит вводить на федеральном уровне. Но на уровне субъектов точно нужно мотивировать людей прививаться, считает она. По ее мнению, меры поддержки пожилых граждан нужно только приветствовать.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом следует из письма, направленного на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий заметил, что региональные власти пытаются подобным образом мотивировать граждан вакцинироваться, однако единого федерального решения по этому вопросу пока нет. По мнению Власова, пособие не только мотивирует пенсионеров сделать прививку, но и станет значительной мерой материальной поддержки.