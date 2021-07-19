Адвокат объяснил, когда нужно снимать авто с учета, а когда приостанавливать регистрацию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский дал советы, которые помогут легко и правильно снять автомобиль с учета и обезопасить от дальнейших проблем бывшего владельца транспортного средства.
- Понятие снять автомобиль с регистрации и снятие с учета различаются и порой бывают ситуации, когда люди путаются, после чего возникают проблемы, - говорит Геннадий Нефедовский ФАН.
Для прекращения регистрации есть целый ряд оснований. После этой процедуры можно будет снова поставить машину на учет.
Основания для прекращения регистрации:
Заявление владельца,
Смерть владельца,
Истечение срока учета,
Уничтожение маркировки (например пожар),
Конструкция авто не соответствует документам.
- После прекращения регистрации нельзя пользоваться автомобилем. За это предусмотрен штраф, - говорит адвокат.
А вот снятие машины с учета – это перенос сведений в архив. Восстановить регистрацию в этом случае уже невозможно, если суд не признает основание для утилизации незаконным.
Основания для снятия машины с учета:
Авто стало собственником иностранца и покинуло пределы РФ (договор купли-продажи или дарения),
Авто утилизировано, есть документ.