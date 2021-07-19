Сенатор Рязанский прокомментировал идею выплачивать пенсионерам пособия за вакцинацию

В Совфеде и Госдумепрокомментировали идею выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение выплачивать единоразовое пособие российским пенсионерам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса.

Как отметил политик, любые пособия для пенсионеров – хорошая идея, ведь дополнительные деньги пожилым людям «не помешают». При этом сенатор отметил, что любые такие решения должны подкрепляться организационными решениями.

«Поэтому сейчас это можно сделать только либо указом президента, либо постановлением правительства», - цитирует политика RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров, которые сделают прививку от коронавируса. В качестве поощрения политик предложил выплачивать таким пациентам единоразово по 10 тысяч рублей, передает «Свободная пресса».

Инициативу уже оценили в Госдуме, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что ускорение темпов вакцинации – одна из важнейших задач. Однако политик добавил, что каждый регион должен самостоятельно принимать решения по стимулировании прививочной кампании, поскольку, в разных частях страны ситуация с коронавирусом разная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже 2,5 миллиона человек. Из них почти полтора миллиона прошли оба этапа вакцинации, передает телеканал «360».