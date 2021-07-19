Риэлторы дали прогноз по ценам на недвижимость в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Риэлторы дали прогноз как будет дорожать недвижимость во второй половине 2021 года. Эксперты уверены, что прежними темпами увеличиваться ценник уже не будет.

Жилье отыграло максимум во время действия первой программы ипотеки с господдержкой, теперь стоит ждать стагнацию, а возможно и понижение ценника.

В новостройках на этапе котлована до сдачи дома сильнее всего дорожают малогабаритные квартиры – студии и однушки.

- В будущем не стоит ждать подорожания, рынок перегрет, ему предстоит остужаться. Но ценник на однушки, апартаменты и студии будет всегда расти активнее, чем на жилье больше площади, - комментирует Life.ru эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский.

На вторичном рынке ситуация складывается несколько иная. Риэлторы склонны полагать, что ценник на «вторичку» сегодня сильно завышен.

- При этом покупатели в большинстве своем не интересуются квартирами с сильно завышенными ценниками. Из-за этого реальные цены, по которым проходят сделки, с начала года практически не выросли. Роста в ближайшей перспективе не ожидается, - говорит директор департамента вторичного рынка агентства «Инком-недвижимость» Сергей Шлома.

За прошлый год цены на квартиры в Москве выросли почти на 25%, в этом году ежемесячная прибавка будет составлять по 1-2%. Однушки и студии могут прибавить в цене 20%.