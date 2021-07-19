«Академик Черский» приступает к укладке второй нитки «Северного потока — 2» в водах Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит участок второй нитки трубопровода «Северный поток – 2» в водах Германии протяженностью 2,6 километра. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что судно уже покинуло воды Дании, где строило газопровод, и направилось в исключительную экономическую зону ФРГ. Данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic свидетельствуют о том, что «Академик Черский» в настоящее время находится в немецких водах.

- Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями. Профильные германские службы опубликовали соответствующие извещения для мореплавателей. Разрешение на строительство германской части «Северного потока — 2» действует с 17 июля по 15 августа включительно, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что работы по «Северному потоку – 2» планируют завершить в конце августа 2021 года.